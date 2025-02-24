КотировкиРазделы
HE: Hawaiian Electric Industries Inc

12.10 USD 0.08 (0.66%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс HE за сегодня изменился на -0.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.06, а максимальная — 12.23.

Следите за динамикой Hawaiian Electric Industries Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
12.06 12.23
Годовой диапазон
8.14 13.41
Предыдущее закрытие
12.18
Open
12.20
Bid
12.10
Ask
12.40
Low
12.06
High
12.23
Объем
2.094 K
Дневное изменение
-0.66%
Месячное изменение
-5.47%
6-месячное изменение
10.30%
Годовое изменение
24.74%
