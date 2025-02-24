Валюты / HE
HE: Hawaiian Electric Industries Inc
12.10 USD 0.08 (0.66%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HE за сегодня изменился на -0.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.06, а максимальная — 12.23.
Следите за динамикой Hawaiian Electric Industries Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
12.06 12.23
Годовой диапазон
8.14 13.41
- Предыдущее закрытие
- 12.18
- Open
- 12.20
- Bid
- 12.10
- Ask
- 12.40
- Low
- 12.06
- High
- 12.23
- Объем
- 2.094 K
- Дневное изменение
- -0.66%
- Месячное изменение
- -5.47%
- 6-месячное изменение
- 10.30%
- Годовое изменение
- 24.74%
