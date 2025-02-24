Moedas / HE
HE: Hawaiian Electric Industries Inc
12.10 USD 0.02 (0.17%)
Setor: Serviços públicos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do HE para hoje mudou para -0.17%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 12.04 e o mais alto foi 12.16.
Veja a dinâmica do par de moedas Hawaiian Electric Industries Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
12.04 12.16
Faixa anual
8.14 13.41
- Fechamento anterior
- 12.12
- Open
- 12.12
- Bid
- 12.10
- Ask
- 12.40
- Low
- 12.04
- High
- 12.16
- Volume
- 916
- Mudança diária
- -0.17%
- Mudança mensal
- -5.47%
- Mudança de 6 meses
- 10.30%
- Mudança anual
- 24.74%
