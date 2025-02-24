KurseKategorien
Währungen / HE
Zurück zum Aktien

HE: Hawaiian Electric Industries Inc

12.17 USD 0.05 (0.41%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von HE hat sich für heute um 0.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.04 bis zu einem Hoch von 12.25 gehandelt.

Verfolgen Sie die Hawaiian Electric Industries Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HE News

Tagesspanne
12.04 12.25
Jahresspanne
8.14 13.41
Vorheriger Schlusskurs
12.12
Eröffnung
12.12
Bid
12.17
Ask
12.47
Tief
12.04
Hoch
12.25
Volumen
2.213 K
Tagesänderung
0.41%
Monatsänderung
-4.92%
6-Monatsänderung
10.94%
Jahresänderung
25.46%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K