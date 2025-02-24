Währungen / HE
HE: Hawaiian Electric Industries Inc
12.17 USD 0.05 (0.41%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HE hat sich für heute um 0.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.04 bis zu einem Hoch von 12.25 gehandelt.
Verfolgen Sie die Hawaiian Electric Industries Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
HE News
- Hawaiian Electric platziert Senior Notes über 500 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit 2033
- Hawaiian Electric prices $500 million in senior notes due 2033
- Hawaiian Electric Industries announces possible $400 million private debt offering
- Hawaiian Electric Industries announces potential $400 million note offering
- Hawaiian Electric: Too Difficult - Maintain Strong Sell (NYSE:HE)
- Hawaiian Electric stock hits 52-week high at 13.19 USD
- Top 2 Utilities Stocks That May Fall Off A Cliff In Q3 - Enerflex (NYSE:EFXT), Hawaiian Electric Indus (NYSE:HE)
- Hawaiian Electric Q2 2025 slides: Core earnings rebound as wildfire mitigation advances
- Hawaiian Electric Industries, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:HE)
- Are Investors Undervaluing Hawaiian Electric Industries (HE) Right Now?
- Update On My Picks: Five Winners, Two Losers
- Hawaiian Electric and subsidiaries upgraded to B+ by S&P
- Hawaiian Electric price target lowered to $11 from $11.25 at Jefferies
- Hawaiian Electric - Looking Cheaper Than Might Be The Case (NYSE:HE)
- Fitch upgrades ratings for Hawaiian Electric Industries and subsidiaries, outlook positive
- Moody’s upgrades Hawaiian Electric Industries’ credit ratings, positive outlook
- Evercore ISI maintains Hawaiian Electric Outperform rating
- Jefferies raises Hawaiian Electric target to $11.25, keeps Hold rating
- US Stock Futures Rise As US, China Agree To 90-Day Tariff Pause: 'Wider Earnings Growth Should Drive More Balanced Market Performance,' Says Expert - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Baidu (NASDAQ:BIDU)
- Fox, NRG Energy And 3 Stocks To Watch Heading Into Monday - DaVita (NYSE:DVA), Fox (NASDAQ:FOX)
- Swap Hawaiian Electric For Portland General Electric (NYSE:HE)
- Hawaiian Electric: There’s Still A Lot Of Uncertainty (NYSE:HE)
- American Public Education Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Willdan Group, Broadcom, Walgreens Boots Alliance And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Ameresco (NYSE:AMRC), American Public Education (NASDAQ:APEI)
- Berkshire Hathaway climbs premarket; Apple, Hawaiian Electric slip
Tagesspanne
12.04 12.25
Jahresspanne
8.14 13.41
- Vorheriger Schlusskurs
- 12.12
- Eröffnung
- 12.12
- Bid
- 12.17
- Ask
- 12.47
- Tief
- 12.04
- Hoch
- 12.25
- Volumen
- 2.213 K
- Tagesänderung
- 0.41%
- Monatsänderung
- -4.92%
- 6-Monatsänderung
- 10.94%
- Jahresänderung
- 25.46%
