Dövizler / GNSS
GNSS: Genasys Inc
2.50 USD 0.00 (0.00%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
GNSS fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.46 ve Yüksek fiyatı olarak 2.62 aralığında işlem gördü.
Genasys Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
GNSS haberleri
- Genasys receives $1.7 million LRAD order from Southeast Asian country
- Genasys begins construction on 9 Puerto Rico dam warning systems
- Genasys Inc. (GNSS) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Genasys (GNSS) Reports Q3 Loss, Beats Revenue Estimates
- Genasys Inc earnings missed by $0.03, revenue topped estimates
- Genasys receives $1M in LRAD orders from Africa and Middle East
- Genasys stock rises after securing $2M Navy order for LRAD systems
- Genasys receives $2 million LRAD systems order from U.S. Navy
- Genasys partners with samdesk to enhance crisis response capabilities
- Genasys Inc. Reports Increasing Demand for CONNECT in Wake of Signalgate
- Ascendiant Capital lowers Genasys stock price target to $5.50
- Genasys Inc. Provides Update on Puerto Rico Dam EWS Project
Günlük aralık
2.46 2.62
Yıllık aralık
1.46 4.05
- Önceki kapanış
- 2.50
- Açılış
- 2.62
- Satış
- 2.50
- Alış
- 2.80
- Düşük
- 2.46
- Yüksek
- 2.62
- Hacim
- 271
- Günlük değişim
- 0.00%
- Aylık değişim
- 29.53%
- 6 aylık değişim
- 9.65%
- Yıllık değişim
- -29.58%
21 Eylül, Pazar