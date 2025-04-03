Moedas / GNSS
GNSS: Genasys Inc
2.50 USD 0.01 (0.40%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GNSS para hoje mudou para -0.40%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.45 e o mais alto foi 2.70.
Veja a dinâmica do par de moedas Genasys Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
GNSS Notícias
Faixa diária
2.45 2.70
Faixa anual
1.46 4.05
- Fechamento anterior
- 2.51
- Open
- 2.48
- Bid
- 2.50
- Ask
- 2.80
- Low
- 2.45
- High
- 2.70
- Volume
- 423
- Mudança diária
- -0.40%
- Mudança mensal
- 29.53%
- Mudança de 6 meses
- 9.65%
- Mudança anual
- -29.58%
