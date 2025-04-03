Валюты / GNSS
GNSS: Genasys Inc
2.29 USD 0.05 (2.23%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GNSS за сегодня изменился на 2.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.23, а максимальная — 2.31.
Следите за динамикой Genasys Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости GNSS
- Genasys begins construction on 9 Puerto Rico dam warning systems
- Genasys Inc. (GNSS) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Genasys (GNSS) Reports Q3 Loss, Beats Revenue Estimates
- Genasys Inc earnings missed by $0.03, revenue topped estimates
- Genasys receives $1M in LRAD orders from Africa and Middle East
- Genasys stock rises after securing $2M Navy order for LRAD systems
- Genasys receives $2 million LRAD systems order from U.S. Navy
- Genasys partners with samdesk to enhance crisis response capabilities
- Genasys Inc. Reports Increasing Demand for CONNECT in Wake of Signalgate
- Ascendiant Capital lowers Genasys stock price target to $5.50
- Genasys Inc. Provides Update on Puerto Rico Dam EWS Project
- US Stocks Likely To Open Lower Following Trump's Tariffs: 'Worse Than The Worst Case Scenario,' Says Analyst - Acuity (NYSE:AYI), Conagra Brands (NYSE:CAG)
Дневной диапазон
2.23 2.31
Годовой диапазон
1.46 4.05
- Предыдущее закрытие
- 2.24
- Open
- 2.27
- Bid
- 2.29
- Ask
- 2.59
- Low
- 2.23
- High
- 2.31
- Объем
- 112
- Дневное изменение
- 2.23%
- Месячное изменение
- 18.65%
- 6-месячное изменение
- 0.44%
- Годовое изменение
- -35.49%
