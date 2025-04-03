通貨 / GNSS
GNSS: Genasys Inc
2.50 USD 0.01 (0.40%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GNSSの今日の為替レートは、-0.40%変化しました。日中、通貨は1あたり2.45の安値と2.70の高値で取引されました。
Genasys Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GNSS News
- Genasys receives $1.7 million LRAD order from Southeast Asian country
- Genasys begins construction on 9 Puerto Rico dam warning systems
- Genasys Inc. (GNSS) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Genasys (GNSS) Reports Q3 Loss, Beats Revenue Estimates
- Genasys Inc earnings missed by $0.03, revenue topped estimates
- H&R Block (HRB) Q4 Earnings Miss Estimates
- BARK, Inc. (BARK) Reports Q1 Loss, Beats Revenue Estimates
- The Beachbody Company, Inc. (BODI) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Genasys receives $1M in LRAD orders from Africa and Middle East
- Genasys stock rises after securing $2M Navy order for LRAD systems
- Genasys receives $2 million LRAD systems order from U.S. Navy
- Genasys partners with samdesk to enhance crisis response capabilities
- Genasys Inc. Reports Increasing Demand for CONNECT in Wake of Signalgate
- Ascendiant Capital lowers Genasys stock price target to $5.50
- Genasys Inc. Provides Update on Puerto Rico Dam EWS Project
- US Stocks Likely To Open Lower Following Trump's Tariffs: 'Worse Than The Worst Case Scenario,' Says Analyst - Acuity (NYSE:AYI), Conagra Brands (NYSE:CAG)
1日のレンジ
2.45 2.70
1年のレンジ
1.46 4.05
- 以前の終値
- 2.51
- 始値
- 2.48
- 買値
- 2.50
- 買値
- 2.80
- 安値
- 2.45
- 高値
- 2.70
- 出来高
- 423
- 1日の変化
- -0.40%
- 1ヶ月の変化
- 29.53%
- 6ヶ月の変化
- 9.65%
- 1年の変化
- -29.58%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K