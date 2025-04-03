Währungen / GNSS
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
GNSS: Genasys Inc
2.54 USD 0.04 (1.60%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GNSS hat sich für heute um 1.60% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.49 bis zu einem Hoch von 2.62 gehandelt.
Verfolgen Sie die Genasys Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GNSS News
- Genasys receives $1.7 million LRAD order from Southeast Asian country
- Genasys begins construction on 9 Puerto Rico dam warning systems
- Genasys Inc. (GNSS) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Genasys (GNSS) Reports Q3 Loss, Beats Revenue Estimates
- Genasys Inc earnings missed by $0.03, revenue topped estimates
- H&R Block (HRB) Q4 Earnings Miss Estimates
- BARK, Inc. (BARK) Reports Q1 Loss, Beats Revenue Estimates
- The Beachbody Company, Inc. (BODI) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Genasys receives $1M in LRAD orders from Africa and Middle East
- Genasys stock rises after securing $2M Navy order for LRAD systems
- Genasys receives $2 million LRAD systems order from U.S. Navy
- Genasys partners with samdesk to enhance crisis response capabilities
- Genasys Inc. Reports Increasing Demand for CONNECT in Wake of Signalgate
- Ascendiant Capital lowers Genasys stock price target to $5.50
- Genasys Inc. Provides Update on Puerto Rico Dam EWS Project
- US Stocks Likely To Open Lower Following Trump's Tariffs: 'Worse Than The Worst Case Scenario,' Says Analyst - Acuity (NYSE:AYI), Conagra Brands (NYSE:CAG)
Tagesspanne
2.49 2.62
Jahresspanne
1.46 4.05
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.50
- Eröffnung
- 2.62
- Bid
- 2.54
- Ask
- 2.84
- Tief
- 2.49
- Hoch
- 2.62
- Volumen
- 46
- Tagesänderung
- 1.60%
- Monatsänderung
- 31.61%
- 6-Monatsänderung
- 11.40%
- Jahresänderung
- -28.45%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K