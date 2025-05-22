FiyatlarBölümler
Dövizler / GLBS
GLBS: Globus Maritime Limited

1.30 USD 0.17 (15.04%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

GLBS fiyatı bugün 15.04% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.13 ve Yüksek fiyatı olarak 1.30 aralığında işlem gördü.

Globus Maritime Limited hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
1.13 1.30
Yıllık aralık
1.00 2.06
Önceki kapanış
1.13
Açılış
1.14
Satış
1.30
Alış
1.60
Düşük
1.13
Yüksek
1.30
Hacim
395
Günlük değişim
15.04%
Aylık değişim
27.45%
6 aylık değişim
8.33%
Yıllık değişim
-31.22%
