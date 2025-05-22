Devises / GLBS
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
GLBS: Globus Maritime Limited
1.30 USD 0.17 (15.04%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de GLBS a changé de 15.04% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.13 et à un maximum de 1.30.
Suivez la dynamique Globus Maritime Limited. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GLBS Nouvelles
- Globus Maritime earnings missed by $0.01, revenue fell short of estimates
- Globus Maritime reports Q1 2025 financial results
- Globus Maritime Limited Reports Financial Results for the Quarter Ended March 31, 2025
- Globus Maritime Sets Date for the Release of First Quarter 2025 Results
- GLBS stock plunges to 52-week low, touches $1 mark
Range quotidien
1.13 1.30
Range Annuel
1.00 2.06
- Clôture Précédente
- 1.13
- Ouverture
- 1.14
- Bid
- 1.30
- Ask
- 1.60
- Plus Bas
- 1.13
- Plus Haut
- 1.30
- Volume
- 395
- Changement quotidien
- 15.04%
- Changement Mensuel
- 27.45%
- Changement à 6 Mois
- 8.33%
- Changement Annuel
- -31.22%
20 septembre, samedi