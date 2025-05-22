Valute / GLBS
GLBS: Globus Maritime Limited
1.30 USD 0.17 (15.04%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GLBS ha avuto una variazione del 15.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.13 e ad un massimo di 1.30.
Segui le dinamiche di Globus Maritime Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.13 1.30
Intervallo Annuale
1.00 2.06
- Chiusura Precedente
- 1.13
- Apertura
- 1.14
- Bid
- 1.30
- Ask
- 1.60
- Minimo
- 1.13
- Massimo
- 1.30
- Volume
- 395
- Variazione giornaliera
- 15.04%
- Variazione Mensile
- 27.45%
- Variazione Semestrale
- 8.33%
- Variazione Annuale
- -31.22%
21 settembre, domenica