1.30 USD 0.17 (15.04%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GLBS ha avuto una variazione del 15.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.13 e ad un massimo di 1.30.

Segui le dinamiche di Globus Maritime Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.13 1.30
Intervallo Annuale
1.00 2.06
Chiusura Precedente
1.13
Apertura
1.14
Bid
1.30
Ask
1.60
Minimo
1.13
Massimo
1.30
Volume
395
Variazione giornaliera
15.04%
Variazione Mensile
27.45%
Variazione Semestrale
8.33%
Variazione Annuale
-31.22%
21 settembre, domenica