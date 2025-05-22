통화 / GLBS
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
GLBS: Globus Maritime Limited
1.30 USD 0.17 (15.04%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
GLBS 환율이 오늘 15.04%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.13이고 고가는 1.30이었습니다.
Globus Maritime Limited 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GLBS News
- Globus Maritime earnings missed by $0.01, revenue fell short of estimates
- Globus Maritime reports Q1 2025 financial results
- Globus Maritime Limited Reports Financial Results for the Quarter Ended March 31, 2025
- Globus Maritime Sets Date for the Release of First Quarter 2025 Results
- GLBS stock plunges to 52-week low, touches $1 mark
일일 변동 비율
1.13 1.30
년간 변동
1.00 2.06
- 이전 종가
- 1.13
- 시가
- 1.14
- Bid
- 1.30
- Ask
- 1.60
- 저가
- 1.13
- 고가
- 1.30
- 볼륨
- 395
- 일일 변동
- 15.04%
- 월 변동
- 27.45%
- 6개월 변동
- 8.33%
- 년간 변동율
- -31.22%
20 9월, 토요일