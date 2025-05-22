通貨 / GLBS
GLBS: Globus Maritime Limited
1.13 USD 0.08 (7.62%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GLBSの今日の為替レートは、7.62%変化しました。日中、通貨は1あたり1.03の安値と1.14の高値で取引されました。
Globus Maritime Limitedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GLBS News
1日のレンジ
1.03 1.14
1年のレンジ
1.00 2.06
- 以前の終値
- 1.05
- 始値
- 1.03
- 買値
- 1.13
- 買値
- 1.43
- 安値
- 1.03
- 高値
- 1.14
- 出来高
- 82
- 1日の変化
- 7.62%
- 1ヶ月の変化
- 10.78%
- 6ヶ月の変化
- -5.83%
- 1年の変化
- -40.21%
