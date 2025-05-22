Währungen / GLBS
GLBS: Globus Maritime Limited
1.18 USD 0.05 (4.42%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GLBS hat sich für heute um 4.42% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.13 bis zu einem Hoch von 1.20 gehandelt.
Verfolgen Sie die Globus Maritime Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
GLBS News
- Globus Maritime earnings missed by $0.01, revenue fell short of estimates
- Globus Maritime reports Q1 2025 financial results
- Globus Maritime Limited Reports Financial Results for the Quarter Ended March 31, 2025
- Globus Maritime Sets Date for the Release of First Quarter 2025 Results
- GLBS stock plunges to 52-week low, touches $1 mark
Tagesspanne
1.13 1.20
Jahresspanne
1.00 2.06
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.13
- Eröffnung
- 1.14
- Bid
- 1.18
- Ask
- 1.48
- Tief
- 1.13
- Hoch
- 1.20
- Volumen
- 145
- Tagesänderung
- 4.42%
- Monatsänderung
- 15.69%
- 6-Monatsänderung
- -1.67%
- Jahresänderung
- -37.57%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K