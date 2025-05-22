Валюты / GLBS
GLBS: Globus Maritime Limited
1.06 USD 0.01 (0.93%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GLBS за сегодня изменился на -0.93%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.06, а максимальная — 1.08.
Следите за динамикой Globus Maritime Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости GLBS
- Globus Maritime earnings missed by $0.01, revenue fell short of estimates
- Globus Maritime reports Q1 2025 financial results
- Globus Maritime Limited Reports Financial Results for the Quarter Ended March 31, 2025
- Globus Maritime Sets Date for the Release of First Quarter 2025 Results
- GLBS stock plunges to 52-week low, touches $1 mark
Дневной диапазон
1.06 1.08
Годовой диапазон
1.00 2.06
- Предыдущее закрытие
- 1.07
- Open
- 1.06
- Bid
- 1.06
- Ask
- 1.36
- Low
- 1.06
- High
- 1.08
- Объем
- 40
- Дневное изменение
- -0.93%
- Месячное изменение
- 3.92%
- 6-месячное изменение
- -11.67%
- Годовое изменение
- -43.92%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.