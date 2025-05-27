FiyatlarBölümler
Dövizler / GIGM
GIGM: GigaMedia Limited

1.83 USD 0.07 (3.98%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

GIGM fiyatı bugün 3.98% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.74 ve Yüksek fiyatı olarak 1.83 aralığında işlem gördü.

GigaMedia Limited hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
1.74 1.83
Yıllık aralık
1.34 1.89
Önceki kapanış
1.76
Açılış
1.74
Satış
1.83
Alış
2.13
Düşük
1.74
Yüksek
1.83
Hacim
57
Günlük değişim
3.98%
Aylık değişim
23.65%
6 aylık değişim
12.27%
Yıllık değişim
33.58%
