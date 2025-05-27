KurseKategorien
GIGM
GIGM: GigaMedia Limited

1.81 USD 0.05 (2.84%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GIGM hat sich für heute um 2.84% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.74 bis zu einem Hoch von 1.81 gehandelt.

Verfolgen Sie die GigaMedia Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

GIGM News

Tagesspanne
1.74 1.81
Jahresspanne
1.34 1.89
Vorheriger Schlusskurs
1.76
Eröffnung
1.74
Bid
1.81
Ask
2.11
Tief
1.74
Hoch
1.81
Volumen
12
Tagesänderung
2.84%
Monatsänderung
22.30%
6-Monatsänderung
11.04%
Jahresänderung
32.12%
