GIGM: GigaMedia Limited
1.81 USD 0.05 (2.84%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GIGM hat sich für heute um 2.84% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.74 bis zu einem Hoch von 1.81 gehandelt.
Verfolgen Sie die GigaMedia Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
GIGM News
- GigaMedia invests $1.5 million in Aeolus Robotics through convertible note
- GigaMedia announces purchase of convertible note in Aeolus Robotics
- GigaMedia shareholders approve all resolutions at annual meeting
- NOTICE OF THE TWENTY-SIXTH ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
- GigaMedia announces annual shareholder meeting
Tagesspanne
1.74 1.81
Jahresspanne
1.34 1.89
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.76
- Eröffnung
- 1.74
- Bid
- 1.81
- Ask
- 2.11
- Tief
- 1.74
- Hoch
- 1.81
- Volumen
- 12
- Tagesänderung
- 2.84%
- Monatsänderung
- 22.30%
- 6-Monatsänderung
- 11.04%
- Jahresänderung
- 32.12%
