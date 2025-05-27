Валюты / GIGM
GIGM: GigaMedia Limited
1.83 USD 0.03 (1.61%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GIGM за сегодня изменился на -1.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.83, а максимальная — 1.86.
Следите за динамикой GigaMedia Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
1.83 1.86
Годовой диапазон
1.34 1.89
- Предыдущее закрытие
- 1.86
- Open
- 1.85
- Bid
- 1.83
- Ask
- 2.13
- Low
- 1.83
- High
- 1.86
- Объем
- 13
- Дневное изменение
- -1.61%
- Месячное изменение
- 23.65%
- 6-месячное изменение
- 12.27%
- Годовое изменение
- 33.58%
