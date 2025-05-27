QuotazioniSezioni
GIGM: GigaMedia Limited

1.83 USD 0.07 (3.98%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GIGM ha avuto una variazione del 3.98% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.74 e ad un massimo di 1.83.

Segui le dinamiche di GigaMedia Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.74 1.83
Intervallo Annuale
1.34 1.89
Chiusura Precedente
1.76
Apertura
1.74
Bid
1.83
Ask
2.13
Minimo
1.74
Massimo
1.83
Volume
57
Variazione giornaliera
3.98%
Variazione Mensile
23.65%
Variazione Semestrale
12.27%
Variazione Annuale
33.58%
