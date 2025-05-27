통화 / GIGM
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
GIGM: GigaMedia Limited
1.83 USD 0.07 (3.98%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
GIGM 환율이 오늘 3.98%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.74이고 고가는 1.83이었습니다.
GigaMedia Limited 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GIGM News
- GigaMedia invests $1.5 million in Aeolus Robotics through convertible note
- GigaMedia announces purchase of convertible note in Aeolus Robotics
- GigaMedia shareholders approve all resolutions at annual meeting
- NOTICE OF THE TWENTY-SIXTH ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
- GigaMedia announces annual shareholder meeting
일일 변동 비율
1.74 1.83
년간 변동
1.34 1.89
- 이전 종가
- 1.76
- 시가
- 1.74
- Bid
- 1.83
- Ask
- 2.13
- 저가
- 1.74
- 고가
- 1.83
- 볼륨
- 57
- 일일 변동
- 3.98%
- 월 변동
- 23.65%
- 6개월 변동
- 12.27%
- 년간 변동율
- 33.58%
20 9월, 토요일