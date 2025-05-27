通貨 / GIGM
GIGM: GigaMedia Limited
1.76 USD 0.01 (0.56%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GIGMの今日の為替レートは、-0.56%変化しました。日中、通貨は1あたり1.73の安値と1.81の高値で取引されました。
GigaMedia Limitedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
GIGM News
- GigaMedia invests $1.5 million in Aeolus Robotics through convertible note
- GigaMedia announces purchase of convertible note in Aeolus Robotics
- GigaMedia shareholders approve all resolutions at annual meeting
- NOTICE OF THE TWENTY-SIXTH ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
- GigaMedia announces annual shareholder meeting
1日のレンジ
1.73 1.81
1年のレンジ
1.34 1.89
- 以前の終値
- 1.77
- 始値
- 1.80
- 買値
- 1.76
- 買値
- 2.06
- 安値
- 1.73
- 高値
- 1.81
- 出来高
- 44
- 1日の変化
- -0.56%
- 1ヶ月の変化
- 18.92%
- 6ヶ月の変化
- 7.98%
- 1年の変化
- 28.47%
