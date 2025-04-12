FiyatlarBölümler
FUNC
FUNC: First United Corporation - Common Stock

38.19 USD 0.22 (0.57%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FUNC fiyatı bugün -0.57% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 37.36 ve Yüksek fiyatı olarak 38.25 aralığında işlem gördü.

First United Corporation - Common Stock hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
37.36 38.25
Yıllık aralık
24.66 42.50
Önceki kapanış
38.41
Açılış
38.21
Satış
38.19
Alış
38.49
Düşük
37.36
Yüksek
38.25
Hacim
129
Günlük değişim
-0.57%
Aylık değişim
2.80%
6 aylık değişim
27.68%
Yıllık değişim
23.75%
21 Eylül, Pazar