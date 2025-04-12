Валюты / FUNC
FUNC: First United Corporation - Common Stock
36.14 USD 0.29 (0.80%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FUNC за сегодня изменился на -0.80%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.00, а максимальная — 36.38.
Следите за динамикой First United Corporation - Common Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
36.00 36.38
Годовой диапазон
24.66 42.50
- Предыдущее закрытие
- 36.43
- Open
- 36.25
- Bid
- 36.14
- Ask
- 36.44
- Low
- 36.00
- High
- 36.38
- Объем
- 32
- Дневное изменение
- -0.80%
- Месячное изменение
- -2.72%
- 6-месячное изменение
- 20.83%
- Годовое изменение
- 17.11%
