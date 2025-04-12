Währungen / FUNC
FUNC: First United Corporation - Common Stock
37.57 USD 0.84 (2.19%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FUNC hat sich für heute um -2.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 37.45 bis zu einem Hoch von 38.21 gehandelt.
Verfolgen Sie die First United Corporation - Common Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
FUNC News
Tagesspanne
37.45 38.21
Jahresspanne
24.66 42.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 38.41
- Eröffnung
- 38.21
- Bid
- 37.57
- Ask
- 37.87
- Tief
- 37.45
- Hoch
- 38.21
- Volumen
- 30
- Tagesänderung
- -2.19%
- Monatsänderung
- 1.13%
- 6-Monatsänderung
- 25.61%
- Jahresänderung
- 21.74%
