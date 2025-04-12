KurseKategorien
FUNC: First United Corporation - Common Stock

37.57 USD 0.84 (2.19%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FUNC hat sich für heute um -2.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 37.45 bis zu einem Hoch von 38.21 gehandelt.

Verfolgen Sie die First United Corporation - Common Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
37.45 38.21
Jahresspanne
24.66 42.50
Vorheriger Schlusskurs
38.41
Eröffnung
38.21
Bid
37.57
Ask
37.87
Tief
37.45
Hoch
38.21
Volumen
30
Tagesänderung
-2.19%
Monatsänderung
1.13%
6-Monatsänderung
25.61%
Jahresänderung
21.74%
