FUNC: First United Corporation - Common Stock
36.53 USD 0.39 (1.08%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FUNC de hoy ha cambiado un 1.08%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 36.07, mientras que el máximo ha alcanzado 37.40.
Siga la dinámica de la pareja de divisas First United Corporation - Common Stock. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
FUNC News
Rango diario
36.07 37.40
Rango anual
24.66 42.50
- Cierres anteriores
- 36.14
- Open
- 36.07
- Bid
- 36.53
- Ask
- 36.83
- Low
- 36.07
- High
- 37.40
- Volumen
- 68
- Cambio diario
- 1.08%
- Cambio mensual
- -1.67%
- Cambio a 6 meses
- 22.13%
- Cambio anual
- 18.37%
