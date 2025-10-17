FSBD hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Sustainable Core Plus hisse senedi 48.28 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 48.28 - 48.40 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 48.54 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 2 değerine ulaştı. FSBD canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Sustainable Core Plus hisse senedi temettü ödüyor mu? Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Sustainable Core Plus hisse senedi şu anda 48.28 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 3.23% ve USD değerlerini izler. FSBD hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

FSBD hisse senedi nasıl alınır? Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Sustainable Core Plus hisselerini şu anki 48.28 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 48.28 ve Ask 48.58 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 2 ve günlük değişim oranı -0.25% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte FSBD fiyat hareketlerini takip edin.

FSBD hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Sustainable Core Plus hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 45.61 - 48.59 ve mevcut fiyatı 48.28 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 48.28 veya Ask 48.58 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.92% ve 6 aylık değişim oranı 2.99% değerlerini karşılaştırır. FSBD fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Fidelity Sustainable Core Plus Bond ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Fidelity Sustainable Core Plus Bond ETF hisse senedi yıllık olarak 48.59 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 45.61 - 48.59). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 48.54 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Sustainable Core Plus performansını takip edin.

Fidelity Sustainable Core Plus Bond ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Fidelity Sustainable Core Plus Bond ETF (FSBD) hisse senedi yıllık olarak en düşük 45.61 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 48.28 ve hareket ettiği yıllık aralık 45.61 - 48.59 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki FSBD fiyat hareketlerini izleyin.