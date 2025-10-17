KotasyonBölümler
FSBD: Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Sustainable Core Plus

48.28 USD 0.26 (0.54%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FSBD fiyatı bugün -0.54% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 48.28 ve Yüksek fiyatı olarak 48.40 aralığında işlem gördü.

Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Sustainable Core Plus hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Sıkça sorulan sorular

FSBD hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Sustainable Core Plus hisse senedi 48.28 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 48.28 - 48.40 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 48.54 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 2 değerine ulaştı. FSBD canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Sustainable Core Plus hisse senedi temettü ödüyor mu?

Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Sustainable Core Plus hisse senedi şu anda 48.28 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 3.23% ve USD değerlerini izler. FSBD hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

FSBD hisse senedi nasıl alınır?

Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Sustainable Core Plus hisselerini şu anki 48.28 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 48.28 ve Ask 48.58 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 2 ve günlük değişim oranı -0.25% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte FSBD fiyat hareketlerini takip edin.

FSBD hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Sustainable Core Plus hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 45.61 - 48.59 ve mevcut fiyatı 48.28 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 48.28 veya Ask 48.58 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.92% ve 6 aylık değişim oranı 2.99% değerlerini karşılaştırır. FSBD fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Fidelity Sustainable Core Plus Bond ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

Fidelity Sustainable Core Plus Bond ETF hisse senedi yıllık olarak 48.59 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 45.61 - 48.59). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 48.54 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Sustainable Core Plus performansını takip edin.

Fidelity Sustainable Core Plus Bond ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

Fidelity Sustainable Core Plus Bond ETF (FSBD) hisse senedi yıllık olarak en düşük 45.61 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 48.28 ve hareket ettiği yıllık aralık 45.61 - 48.59 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki FSBD fiyat hareketlerini izleyin.

FSBD hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Sustainable Core Plus geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 48.54 ve yıllık değişim oranı 3.23% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
48.28 48.40
Yıllık aralık
45.61 48.59
Önceki kapanış
48.54
Açılış
48.40
Satış
48.28
Alış
48.58
Düşük
48.28
Yüksek
48.40
Hacim
2
Günlük değişim
-0.54%
Aylık değişim
0.92%
6 aylık değişim
2.99%
Yıllık değişim
3.23%
17 Ekim, Cuma
00:00
ALL
IMF Toplantısı
Açıklanan
Beklenti
Önceki
12:30
USD
Yeni Konut İnşaatı Başlangıçları
Açıklanan
Beklenti
1.333 M
Önceki
1.307 M
12:30
USD
İnşaat İzinleri
Açıklanan
Beklenti
1.333 M
Önceki
1.312 M
12:30
USD
Yeni Konut İnşaatı Başlangıçları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
7.9%
Önceki
-8.5%
12:30
USD
İthalat Fiyat Endeksi (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
Önceki
12:30
USD
İhracat Fiyat Endeksi (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
Önceki
13:15
USD
Fed Endüstriyel Üretim m/m
Açıklanan
Beklenti
-0.1%
Önceki
0.1%
13:15
USD
Fed Sanayi Üretimi (Yıllık)
Açıklanan
Beklenti
1.2%
Önceki
0.9%
17:00
USD
Baker Hughes ABD Petrol Rig Sayısı
Açıklanan
418
Beklenti
Önceki
418
17:00
USD
Baker Hughes ABD Sondaj Kuyusu Sayısı
Açıklanan
548
Beklenti
Önceki
547
19:30
USD
CFTC Altın Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
19:30
USD
CFTC Ham Petrol Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
19:30
USD
CFTC S&P 500 Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
20:00
USD
TIC Net Uzun Vadeli İşlemler
Açıklanan
Beklenti
$​108.6 B
Önceki
$​49.2 B