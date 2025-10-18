- Übersicht
FSBD: Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Sustainable Core Plus
Der Wechselkurs von FSBD hat sich für heute um -0.54% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 48.28 bis zu einem Hoch von 48.40 gehandelt.
Verfolgen Sie die Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Sustainable Core Plus -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von FSBD heute?
Die Aktie von Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Sustainable Core Plus (FSBD) notiert heute bei 48.28. Sie wird innerhalb einer Spanne von 48.28 - 48.40 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 48.54 und das Handelsvolumen erreichte 2. Das Live-Chart von FSBD zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie FSBD Dividenden?
Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Sustainable Core Plus wird derzeit mit 48.28 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 3.23% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von FSBD zu verfolgen.
Wie kaufe ich FSBD-Aktien?
Sie können Aktien von Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Sustainable Core Plus (FSBD) zum aktuellen Kurs von 48.28 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 48.28 oder 48.58 platziert, während 2 und -0.25% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von FSBD auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in FSBD-Aktien?
Bei einer Investition in Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Sustainable Core Plus müssen die jährliche Spanne 45.61 - 48.59 und der aktuelle Kurs 48.28 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.92% und 2.99%, bevor sie Orders zu 48.28 oder 48.58 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von FSBD.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Fidelity Sustainable Core Plus Bond ETF?
Der höchste Kurs von Fidelity Sustainable Core Plus Bond ETF (FSBD) im vergangenen Jahr lag bei 48.59. Innerhalb von 45.61 - 48.59 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 48.54 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Sustainable Core Plus mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Fidelity Sustainable Core Plus Bond ETF?
Der niedrigste Kurs von Fidelity Sustainable Core Plus Bond ETF (FSBD) im Laufe des Jahres betrug 45.61. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 48.28 und der Spanne 45.61 - 48.59 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von FSBD live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von FSBD statt?
Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Sustainable Core Plus hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 48.54 und 3.23% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 48.54
- Eröffnung
- 48.40
- Bid
- 48.28
- Ask
- 48.58
- Tief
- 48.28
- Hoch
- 48.40
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- -0.54%
- Monatsänderung
- 0.92%
- 6-Monatsänderung
- 2.99%
- Jahresänderung
- 3.23%