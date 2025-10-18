FSBD: Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Sustainable Core Plus
今日FSBD汇率已更改-0.54%。当日，交易品种以低点48.28和高点48.40进行交易。
关注Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Sustainable Core Plus 动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
FSBD股票今天的价格是多少？
Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Sustainable Core Plus 股票今天的定价为48.28。它在48.28 - 48.40范围内交易，昨天的收盘价为48.54，交易量达到2。FSBD的实时价格图表显示了这些更新。
Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Sustainable Core Plus 股票是否支付股息？
Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Sustainable Core Plus 目前的价值为48.28。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.23%和USD。实时查看图表以跟踪FSBD走势。
如何购买FSBD股票？
您可以以48.28的当前价格购买Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Sustainable Core Plus 股票。订单通常设置在48.28或48.58附近，而2和-0.25%显示市场活动。立即关注FSBD的实时图表更新。
如何投资FSBD股票？
投资Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Sustainable Core Plus 需要考虑年度范围45.61 - 48.59和当前价格48.28。许多人在以48.28或48.58下订单之前，会比较0.92%和。实时查看FSBD价格图表，了解每日变化。
Fidelity Sustainable Core Plus Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Fidelity Sustainable Core Plus Bond ETF的最高价格是48.59。在45.61 - 48.59内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Sustainable Core Plus 的绩效。
Fidelity Sustainable Core Plus Bond ETF股票的最低价格是多少？
Fidelity Sustainable Core Plus Bond ETF（FSBD）的最低价格为45.61。将其与当前的48.28和45.61 - 48.59进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FSBD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FSBD股票是什么时候拆分的？
Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Sustainable Core Plus 历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、48.54和3.23%中可见。
- 前一天收盘价
- 48.54
- 开盘价
- 48.40
- 卖价
- 48.28
- 买价
- 48.58
- 最低价
- 48.28
- 最高价
- 48.40
- 交易量
- 2
- 日变化
- -0.54%
- 月变化
- 0.92%
- 6个月变化
- 2.99%
- 年变化
- 3.23%