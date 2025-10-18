- Aperçu
FSBD: Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Sustainable Core Plus
Le taux de change de FSBD a changé de -0.54% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 48.28 et à un maximum de 48.40.
Suivez la dynamique Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Sustainable Core Plus . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action FSBD aujourd'hui ?
L'action Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Sustainable Core Plus est cotée à 48.28 aujourd'hui. Elle se négocie dans 48.28 - 48.40, a clôturé hier à 48.54 et son volume d'échange a atteint 2. Le graphique en temps réel du cours de FSBD présente ces mises à jour.
L'action Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Sustainable Core Plus verse-t-elle des dividendes ?
Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Sustainable Core Plus est actuellement valorisé à 48.28. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 3.23% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de FSBD.
Comment acheter des actions FSBD ?
Vous pouvez acheter des actions Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Sustainable Core Plus au cours actuel de 48.28. Les ordres sont généralement placés à proximité de 48.28 ou de 48.58, le 2 et le -0.25% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de FSBD sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action FSBD ?
Investir dans Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Sustainable Core Plus implique de prendre en compte la fourchette annuelle 45.61 - 48.59 et le prix actuel 48.28. Beaucoup comparent 0.92% et 2.99% avant de passer des ordres à 48.28 ou 48.58. Consultez le graphique du cours de FSBD en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Fidelity Sustainable Core Plus Bond ETF ?
Le cours le plus élevé de Fidelity Sustainable Core Plus Bond ETF l'année dernière était 48.59. Au cours de 45.61 - 48.59, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 48.54 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Sustainable Core Plus sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Fidelity Sustainable Core Plus Bond ETF ?
Le cours le plus bas de Fidelity Sustainable Core Plus Bond ETF (FSBD) sur l'année a été 45.61. Sa comparaison avec 48.28 et 45.61 - 48.59 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de FSBD sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action FSBD a-t-elle été divisée ?
Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Sustainable Core Plus a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 48.54 et 3.23% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 48.54
- Ouverture
- 48.40
- Bid
- 48.28
- Ask
- 48.58
- Plus Bas
- 48.28
- Plus Haut
- 48.40
- Volume
- 2
- Changement quotidien
- -0.54%
- Changement Mensuel
- 0.92%
- Changement à 6 Mois
- 2.99%
- Changement Annuel
- 3.23%