FSBD: Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Sustainable Core Plus
A taxa do FSBD para hoje mudou para -0.54%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 48.28 e o mais alto foi 48.40.
Veja a dinâmica do par de moedas Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Sustainable Core Plus . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de FSBD hoje?
Hoje Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Sustainable Core Plus (FSBD) está avaliado em 48.28. O instrumento é negociado dentro de 48.28 - 48.40, o fechamento de ontem foi 48.54, e o volume de negociação atingiu 2. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FSBD em tempo real.
As ações de Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Sustainable Core Plus pagam dividendos?
Atualmente Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Sustainable Core Plus está avaliado em 48.28. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 3.23% e USD. Monitore os movimentos de FSBD no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de FSBD?
Você pode comprar ações de Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Sustainable Core Plus (FSBD) pelo preço atual 48.28. Ordens geralmente são executadas perto de 48.28 ou 48.58, enquanto 2 e -0.25% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FSBD no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de FSBD?
Investir em Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Sustainable Core Plus envolve considerar a faixa anual 45.61 - 48.59 e o preço atual 48.28. Muitos comparam 0.92% e 2.99% antes de enviar ordens em 48.28 ou 48.58. Estude as mudanças diárias de preço de FSBD no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Fidelity Sustainable Core Plus Bond ETF?
O maior preço de Fidelity Sustainable Core Plus Bond ETF (FSBD) no último ano foi 48.59. As ações oscilaram bastante dentro de 45.61 - 48.59, e a comparação com 48.54 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Sustainable Core Plus no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Fidelity Sustainable Core Plus Bond ETF?
O menor preço de Fidelity Sustainable Core Plus Bond ETF (FSBD) no ano foi 45.61. A comparação com o preço atual 48.28 e 45.61 - 48.59 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FSBD em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de FSBD?
No passado Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Sustainable Core Plus passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 48.54 e 3.23% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 48.54
- Open
- 48.40
- Bid
- 48.28
- Ask
- 48.58
- Low
- 48.28
- High
- 48.40
- Volume
- 2
- Mudança diária
- -0.54%
- Mudança mensal
- 0.92%
- Mudança de 6 meses
- 2.99%
- Mudança anual
- 3.23%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.333 milh
- Prév.
- 1.307 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.333 milh
- Prév.
- 1.312 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.9%
- Prév.
- -8.5%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.1%
- Prév.
- 0.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.2%
- Prév.
- 0.9%
- Atu.
- 418
- Projeç.
- Prév.
- 418
- Atu.
- 548
- Projeç.
- Prév.
- 547
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- $108.6 bilh
- Prév.
- $49.2 bilh