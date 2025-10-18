クォートセクション
通貨 / FSBD
FSBD: Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Sustainable Core Plus

48.28 USD 0.26 (0.54%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FSBDの今日の為替レートは、-0.54%変化しました。日中、通貨は1あたり48.28の安値と48.40の高値で取引されました。

Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Sustainable Core Plus ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

FSBD株の現在の価格は？

Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Sustainable Core Plus の株価は本日48.28です。48.28 - 48.40内で取引され、前日の終値は48.54、取引量は2に達しました。FSBDのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Sustainable Core Plus の株は配当を出しますか？

Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Sustainable Core Plus の現在の価格は48.28です。配当方針は会社によりますが、投資家は3.23%やUSDにも注目します。FSBDの動きはライブチャートで確認できます。

FSBD株を買う方法は？

Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Sustainable Core Plus の株は現在48.28で購入可能です。注文は通常48.28または48.58付近で行われ、2や-0.25%が市場の動きを示します。FSBDの最新情報はライブチャートで確認できます。

FSBD株に投資する方法は？

Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Sustainable Core Plus への投資では、年間の値幅45.61 - 48.59と現在の48.28を考慮します。注文は多くの場合48.28や48.58で行われる前に、0.92%や2.99%と比較されます。FSBDの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Fidelity Sustainable Core Plus Bond ETFの株の最高値は？

Fidelity Sustainable Core Plus Bond ETFの過去1年の最高値は48.59でした。45.61 - 48.59内で株価は大きく変動し、48.54と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Sustainable Core Plus のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Fidelity Sustainable Core Plus Bond ETFの株の最低値は？

Fidelity Sustainable Core Plus Bond ETF(FSBD)の年間最安値は45.61でした。現在の48.28や45.61 - 48.59と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FSBDの動きはライブチャートで確認できます。

FSBDの株式分割はいつ行われましたか？

Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Sustainable Core Plus は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、48.54、3.23%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
48.28 48.40
1年のレンジ
45.61 48.59
以前の終値
48.54
始値
48.40
買値
48.28
買値
48.58
安値
48.28
高値
48.40
出来高
2
1日の変化
-0.54%
1ヶ月の変化
0.92%
6ヶ月の変化
2.99%
1年の変化
3.23%
