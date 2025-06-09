FiyatlarBölümler
Dövizler / FSBC
Geri dön - Hisse senetleri

FSBC: Five Star Bancorp

32.95 USD 0.80 (2.37%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FSBC fiyatı bugün -2.37% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 32.80 ve Yüksek fiyatı olarak 34.01 aralığında işlem gördü.

Five Star Bancorp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FSBC haberleri

Günlük aralık
32.80 34.01
Yıllık aralık
22.22 35.13
Önceki kapanış
33.75
Açılış
33.74
Satış
32.95
Alış
33.25
Düşük
32.80
Yüksek
34.01
Hacim
162
Günlük değişim
-2.37%
Aylık değişim
1.63%
6 aylık değişim
20.08%
Yıllık değişim
13.04%
21 Eylül, Pazar