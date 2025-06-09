Валюты / FSBC
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
FSBC: Five Star Bancorp
32.39 USD 0.47 (1.43%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FSBC за сегодня изменился на -1.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.90, а максимальная — 32.99.
Следите за динамикой Five Star Bancorp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости FSBC
- Five Star Bancorp (FSBC) Upgraded to Buy: Here's Why
- Five Star Bancorp Q2 2025 slides: earnings beat estimates as NIM expands
- Earnings call transcript: Five Star Bancorp beats Q2 2025 EPS forecast
- Five Star Bancorp 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:FSBC)
- Five Star Bancorp earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- Five Star Bancorp (FSBC) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Five Star Bank expands Bay Area presence with new office in Walnut Creek
Дневной диапазон
31.90 32.99
Годовой диапазон
22.22 35.13
- Предыдущее закрытие
- 32.86
- Open
- 31.90
- Bid
- 32.39
- Ask
- 32.69
- Low
- 31.90
- High
- 32.99
- Объем
- 53
- Дневное изменение
- -1.43%
- Месячное изменение
- -0.09%
- 6-месячное изменение
- 18.04%
- Годовое изменение
- 11.11%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.