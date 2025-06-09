Valute / FSBC
FSBC: Five Star Bancorp
32.95 USD 0.80 (2.37%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FSBC ha avuto una variazione del -2.37% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 32.80 e ad un massimo di 34.01.
Segui le dinamiche di Five Star Bancorp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
FSBC News
Intervallo Giornaliero
32.80 34.01
Intervallo Annuale
22.22 35.13
- Chiusura Precedente
- 33.75
- Apertura
- 33.74
- Bid
- 32.95
- Ask
- 33.25
- Minimo
- 32.80
- Massimo
- 34.01
- Volume
- 162
- Variazione giornaliera
- -2.37%
- Variazione Mensile
- 1.63%
- Variazione Semestrale
- 20.08%
- Variazione Annuale
- 13.04%
20 settembre, sabato