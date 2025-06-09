QuotazioniSezioni
Valute / FSBC
Tornare a Azioni

FSBC: Five Star Bancorp

32.95 USD 0.80 (2.37%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FSBC ha avuto una variazione del -2.37% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 32.80 e ad un massimo di 34.01.

Segui le dinamiche di Five Star Bancorp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FSBC News

Intervallo Giornaliero
32.80 34.01
Intervallo Annuale
22.22 35.13
Chiusura Precedente
33.75
Apertura
33.74
Bid
32.95
Ask
33.25
Minimo
32.80
Massimo
34.01
Volume
162
Variazione giornaliera
-2.37%
Variazione Mensile
1.63%
Variazione Semestrale
20.08%
Variazione Annuale
13.04%
20 settembre, sabato