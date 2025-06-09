通貨 / FSBC
FSBC: Five Star Bancorp
33.75 USD 0.91 (2.77%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FSBCの今日の為替レートは、2.77%変化しました。日中、通貨は1あたり32.65の安値と33.79の高値で取引されました。
Five Star Bancorpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
FSBC News
- Five Star Bancorp (FSBC) Upgraded to Buy: Here's Why
- Five Star Bancorp Q2 2025 slides: earnings beat estimates as NIM expands
- Earnings call transcript: Five Star Bancorp beats Q2 2025 EPS forecast
- Five Star Bancorp 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:FSBC)
- Five Star Bancorp earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- Five Star Bancorp (FSBC) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Five Star Bank expands Bay Area presence with new office in Walnut Creek
1日のレンジ
32.65 33.79
1年のレンジ
22.22 35.13
- 以前の終値
- 32.84
- 始値
- 33.16
- 買値
- 33.75
- 買値
- 34.05
- 安値
- 32.65
- 高値
- 33.79
- 出来高
- 113
- 1日の変化
- 2.77%
- 1ヶ月の変化
- 4.10%
- 6ヶ月の変化
- 23.00%
- 1年の変化
- 15.78%
