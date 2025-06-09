货币 / FSBC
FSBC: Five Star Bancorp
32.39 USD 0.47 (1.43%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FSBC汇率已更改-1.43%。当日，交易品种以低点31.90和高点32.99进行交易。
关注Five Star Bancorp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FSBC新闻
- Five Star Bancorp (FSBC) Upgraded to Buy: Here's Why
- Five Star Bancorp Q2 2025 slides: earnings beat estimates as NIM expands
- Earnings call transcript: Five Star Bancorp beats Q2 2025 EPS forecast
- Five Star Bancorp 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:FSBC)
- Five Star Bancorp earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- Five Star Bancorp (FSBC) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Five Star Bank expands Bay Area presence with new office in Walnut Creek
日范围
31.90 32.99
年范围
22.22 35.13
- 前一天收盘价
- 32.86
- 开盘价
- 31.90
- 卖价
- 32.39
- 买价
- 32.69
- 最低价
- 31.90
- 最高价
- 32.99
- 交易量
- 53
- 日变化
- -1.43%
- 月变化
- -0.09%
- 6个月变化
- 18.04%
- 年变化
- 11.11%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值