FSBC: Five Star Bancorp
33.24 USD 0.51 (1.51%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FSBC hat sich für heute um -1.51% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 33.24 bis zu einem Hoch von 34.01 gehandelt.
Verfolgen Sie die Five Star Bancorp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
FSBC News
Tagesspanne
33.24 34.01
Jahresspanne
22.22 35.13
- Vorheriger Schlusskurs
- 33.75
- Eröffnung
- 33.74
- Bid
- 33.24
- Ask
- 33.54
- Tief
- 33.24
- Hoch
- 34.01
- Volumen
- 23
- Tagesänderung
- -1.51%
- Monatsänderung
- 2.53%
- 6-Monatsänderung
- 21.14%
- Jahresänderung
- 14.03%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K