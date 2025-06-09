Moedas / FSBC
FSBC: Five Star Bancorp
33.09 USD 0.25 (0.76%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FSBC para hoje mudou para 0.76%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 32.65 e o mais alto foi 33.22.
Veja a dinâmica do par de moedas Five Star Bancorp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
FSBC Notícias
Faixa diária
32.65 33.22
Faixa anual
22.22 35.13
- Fechamento anterior
- 32.84
- Open
- 33.16
- Bid
- 33.09
- Ask
- 33.39
- Low
- 32.65
- High
- 33.22
- Volume
- 34
- Mudança diária
- 0.76%
- Mudança mensal
- 2.07%
- Mudança de 6 meses
- 20.59%
- Mudança anual
- 13.52%
