Dövizler / FRPH
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
FRPH: FRP Holdings Inc
24.50 USD 0.52 (2.08%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FRPH fiyatı bugün -2.08% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 24.42 ve Yüksek fiyatı olarak 25.11 aralığında işlem gördü.
FRP Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FRPH haberleri
- FRP Holdings, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:FRPH)
- FRP Holdings, Inc. (FRPH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- FRP Holdings Q2 2025 presentation: Net income falls 72% despite NOI growth
- Third Avenue Small-Cap Value Fund Q2 2025 Letter (TVSVX)
- FRP Holdings: Too Small To Invest In (NASDAQ:FRPH)
- FRP Holdings, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:FRPH)
- FRP Holdings Stock: A Hidden Gem In Real Estate Development Or A Value Trap? (NASDAQ:FRPH)
Günlük aralık
24.42 25.11
Yıllık aralık
24.42 33.00
- Önceki kapanış
- 25.02
- Açılış
- 24.98
- Satış
- 24.50
- Alış
- 24.80
- Düşük
- 24.42
- Yüksek
- 25.11
- Hacim
- 290
- Günlük değişim
- -2.08%
- Aylık değişim
- -4.30%
- 6 aylık değişim
- -13.88%
- Yıllık değişim
- -16.81%
21 Eylül, Pazar