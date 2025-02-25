通貨 / FRPH
FRPH: FRP Holdings Inc
25.02 USD 0.15 (0.60%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FRPHの今日の為替レートは、0.60%変化しました。日中、通貨は1あたり24.85の安値と25.28の高値で取引されました。
FRP Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
FRPH News
- FRP Holdings, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:FRPH)
- FRP Holdings, Inc. (FRPH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- FRP Holdings Q2 2025 presentation: Net income falls 72% despite NOI growth
- Third Avenue Small-Cap Value Fund Q2 2025 Letter (TVSVX)
- FRP Holdings: Too Small To Invest In (NASDAQ:FRPH)
- FRP Holdings, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:FRPH)
- FRP Holdings Stock: A Hidden Gem In Real Estate Development Or A Value Trap? (NASDAQ:FRPH)
1日のレンジ
24.85 25.28
1年のレンジ
24.75 33.00
- 以前の終値
- 24.87
- 始値
- 25.01
- 買値
- 25.02
- 買値
- 25.32
- 安値
- 24.85
- 高値
- 25.28
- 出来高
- 134
- 1日の変化
- 0.60%
- 1ヶ月の変化
- -2.27%
- 6ヶ月の変化
- -12.06%
- 1年の変化
- -15.04%
