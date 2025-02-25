クォートセクション
通貨 / FRPH
FRPH: FRP Holdings Inc

25.02 USD 0.15 (0.60%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FRPHの今日の為替レートは、0.60%変化しました。日中、通貨は1あたり24.85の安値と25.28の高値で取引されました。

FRP Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
24.85 25.28
1年のレンジ
24.75 33.00
以前の終値
24.87
始値
25.01
買値
25.02
買値
25.32
安値
24.85
高値
25.28
出来高
134
1日の変化
0.60%
1ヶ月の変化
-2.27%
6ヶ月の変化
-12.06%
1年の変化
-15.04%
