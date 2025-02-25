Währungen / FRPH
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
FRPH: FRP Holdings Inc
25.02 USD 0.15 (0.60%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FRPH hat sich für heute um 0.60% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.85 bis zu einem Hoch von 25.28 gehandelt.
Verfolgen Sie die FRP Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FRPH News
- FRP Holdings, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:FRPH)
- FRP Holdings, Inc. (FRPH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- FRP Holdings Q2 2025 presentation: Net income falls 72% despite NOI growth
- Third Avenue Small-Cap Value Fund Q2 2025 Letter (TVSVX)
- FRP Holdings: Too Small To Invest In (NASDAQ:FRPH)
- FRP Holdings, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:FRPH)
- FRP Holdings Stock: A Hidden Gem In Real Estate Development Or A Value Trap? (NASDAQ:FRPH)
Tagesspanne
24.85 25.28
Jahresspanne
24.75 33.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.87
- Eröffnung
- 25.02
- Bid
- 25.02
- Ask
- 25.32
- Tief
- 24.85
- Hoch
- 25.28
- Volumen
- 136
- Tagesänderung
- 0.60%
- Monatsänderung
- -2.27%
- 6-Monatsänderung
- -12.06%
- Jahresänderung
- -15.04%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K