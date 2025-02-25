Moedas / FRPH
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
FRPH: FRP Holdings Inc
25.10 USD 0.23 (0.92%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FRPH para hoje mudou para 0.92%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.01 e o mais alto foi 25.28.
Veja a dinâmica do par de moedas FRP Holdings Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FRPH Notícias
- FRP Holdings, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:FRPH)
- FRP Holdings, Inc. (FRPH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- FRP Holdings Q2 2025 presentation: Net income falls 72% despite NOI growth
- Third Avenue Small-Cap Value Fund Q2 2025 Letter (TVSVX)
- FRP Holdings: Too Small To Invest In (NASDAQ:FRPH)
- FRP Holdings, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:FRPH)
- FRP Holdings Stock: A Hidden Gem In Real Estate Development Or A Value Trap? (NASDAQ:FRPH)
Faixa diária
25.01 25.28
Faixa anual
24.75 33.00
- Fechamento anterior
- 24.87
- Open
- 25.01
- Bid
- 25.10
- Ask
- 25.40
- Low
- 25.01
- High
- 25.28
- Volume
- 62
- Mudança diária
- 0.92%
- Mudança mensal
- -1.95%
- Mudança de 6 meses
- -11.78%
- Mudança anual
- -14.77%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh