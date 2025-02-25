货币 / FRPH
FRPH: FRP Holdings Inc
25.08 USD 0.07 (0.28%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FRPH汇率已更改0.28%。当日，交易品种以低点25.08和高点25.41进行交易。
关注FRP Holdings Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
25.08 25.41
年范围
24.79 33.00
- 前一天收盘价
- 25.01
- 开盘价
- 25.24
- 卖价
- 25.08
- 买价
- 25.38
- 最低价
- 25.08
- 最高价
- 25.41
- 交易量
- 29
- 日变化
- 0.28%
- 月变化
- -2.03%
- 6个月变化
- -11.85%
- 年变化
- -14.84%
