Valute / FRPH
FRPH: FRP Holdings Inc
24.50 USD 0.52 (2.08%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FRPH ha avuto una variazione del -2.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.42 e ad un massimo di 25.11.
Segui le dinamiche di FRP Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
24.42 25.11
Intervallo Annuale
24.42 33.00
- Chiusura Precedente
- 25.02
- Apertura
- 24.98
- Bid
- 24.50
- Ask
- 24.80
- Minimo
- 24.42
- Massimo
- 25.11
- Volume
- 290
- Variazione giornaliera
- -2.08%
- Variazione Mensile
- -4.30%
- Variazione Semestrale
- -13.88%
- Variazione Annuale
- -16.81%
20 settembre, sabato