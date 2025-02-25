Валюты / FRPH
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
FRPH: FRP Holdings Inc
25.01 USD 0.16 (0.64%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FRPH за сегодня изменился на 0.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.80, а максимальная — 25.05.
Следите за динамикой FRP Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости FRPH
- FRP Holdings, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:FRPH)
- FRP Holdings, Inc. (FRPH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- FRP Holdings Q2 2025 presentation: Net income falls 72% despite NOI growth
- Third Avenue Small-Cap Value Fund Q2 2025 Letter (TVSVX)
- FRP Holdings: Too Small To Invest In (NASDAQ:FRPH)
- FRP Holdings, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:FRPH)
- FRP Holdings Stock: A Hidden Gem In Real Estate Development Or A Value Trap? (NASDAQ:FRPH)
Дневной диапазон
24.80 25.05
Годовой диапазон
24.80 33.00
- Предыдущее закрытие
- 24.85
- Open
- 24.80
- Bid
- 25.01
- Ask
- 25.31
- Low
- 24.80
- High
- 25.05
- Объем
- 115
- Дневное изменение
- 0.64%
- Месячное изменение
- -2.30%
- 6-месячное изменение
- -12.09%
- Годовое изменение
- -15.08%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.