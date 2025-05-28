Dövizler / FNF
FNF: FNF Group of Fidelity National Financial Inc
58.70 USD 0.46 (0.78%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FNF fiyatı bugün -0.78% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 58.48 ve Yüksek fiyatı olarak 59.41 aralığında işlem gördü.
FNF Group of Fidelity National Financial Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
FNF haberleri
Günlük aralık
58.48 59.41
Yıllık aralık
50.60 66.72
- Önceki kapanış
- 59.16
- Açılış
- 59.06
- Satış
- 58.70
- Alış
- 59.00
- Düşük
- 58.48
- Yüksek
- 59.41
- Hacim
- 1.883 K
- Günlük değişim
- -0.78%
- Aylık değişim
- -1.06%
- 6 aylık değişim
- -10.87%
- Yıllık değişim
- -5.00%
21 Eylül, Pazar