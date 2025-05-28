QuotazioniSezioni
Valute / FNF
Tornare a Azioni

FNF: FNF Group of Fidelity National Financial Inc

58.70 USD 0.46 (0.78%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FNF ha avuto una variazione del -0.78% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 58.48 e ad un massimo di 59.41.

Segui le dinamiche di FNF Group of Fidelity National Financial Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FNF News

Intervallo Giornaliero
58.48 59.41
Intervallo Annuale
50.60 66.72
Chiusura Precedente
59.16
Apertura
59.06
Bid
58.70
Ask
59.00
Minimo
58.48
Massimo
59.41
Volume
1.883 K
Variazione giornaliera
-0.78%
Variazione Mensile
-1.06%
Variazione Semestrale
-10.87%
Variazione Annuale
-5.00%
20 settembre, sabato