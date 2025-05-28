Valute / FNF
FNF: FNF Group of Fidelity National Financial Inc
58.70 USD 0.46 (0.78%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FNF ha avuto una variazione del -0.78% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 58.48 e ad un massimo di 59.41.
Segui le dinamiche di FNF Group of Fidelity National Financial Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
FNF News
Intervallo Giornaliero
58.48 59.41
Intervallo Annuale
50.60 66.72
- Chiusura Precedente
- 59.16
- Apertura
- 59.06
- Bid
- 58.70
- Ask
- 59.00
- Minimo
- 58.48
- Massimo
- 59.41
- Volume
- 1.883 K
- Variazione giornaliera
- -0.78%
- Variazione Mensile
- -1.06%
- Variazione Semestrale
- -10.87%
- Variazione Annuale
- -5.00%
20 settembre, sabato