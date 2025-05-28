Währungen / FNF
FNF: FNF Group of Fidelity National Financial Inc
59.16 USD 0.44 (0.75%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FNF hat sich für heute um 0.75% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 58.24 bis zu einem Hoch von 59.55 gehandelt.
Verfolgen Sie die FNF Group of Fidelity National Financial Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
FNF News
Tagesspanne
58.24 59.55
Jahresspanne
50.60 66.72
- Vorheriger Schlusskurs
- 58.72
- Eröffnung
- 58.24
- Bid
- 59.16
- Ask
- 59.46
- Tief
- 58.24
- Hoch
- 59.55
- Volumen
- 1.768 K
- Tagesänderung
- 0.75%
- Monatsänderung
- -0.29%
- 6-Monatsänderung
- -10.17%
- Jahresänderung
- -4.26%
