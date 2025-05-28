CotationsSections
FNF: FNF Group of Fidelity National Financial Inc

58.70 USD 0.46 (0.78%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de FNF a changé de -0.78% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 58.48 et à un maximum de 59.41.

Suivez la dynamique FNF Group of Fidelity National Financial Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
58.48 59.41
Range Annuel
50.60 66.72
Clôture Précédente
59.16
Ouverture
59.06
Bid
58.70
Ask
59.00
Plus Bas
58.48
Plus Haut
59.41
Volume
1.883 K
Changement quotidien
-0.78%
Changement Mensuel
-1.06%
Changement à 6 Mois
-10.87%
Changement Annuel
-5.00%
