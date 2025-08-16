FiyatlarBölümler
FLR: Fluor Corporation

44.57 USD 2.18 (5.14%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FLR fiyatı bugün 5.14% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 42.13 ve Yüksek fiyatı olarak 44.83 aralığında işlem gördü.

Fluor Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
42.13 44.83
Yıllık aralık
29.20 60.10
Önceki kapanış
42.39
Açılış
42.49
Satış
44.57
Alış
44.87
Düşük
42.13
Yüksek
44.83
Hacim
18.649 K
Günlük değişim
5.14%
Aylık değişim
10.38%
6 aylık değişim
25.23%
Yıllık değişim
-5.91%
21 Eylül, Pazar